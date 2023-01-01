Малагасийские ариари в фунты острова святой елены

Сконвертируйте MGA в SHP по реальному обменному курсу

1 000 mga
0,18 shp

1.00000 MGA = 0.00018 SHP

Среднерыночный курс в 22:46 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса MGA к SHP

1 мин. назад 1 MGA → 0 SHP
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.075689.12421.457651.673560.9587518.5298
1GBP1.1615811.24945103.5291.693251.944061.1136621.5248
1USD0.92970.800352182.861.35521.555940.8913517.2274
1INR0.01122030.009659090.012068510.01635530.01877790.01075730.20791

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из малагасийских ариари в фунты острова святой елены

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MGA из выпадающего списка для исходной валюты и SHP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MGA в SHP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for малагасийский ариари

MGA в USD

MGA в EUR

MGA в CAD

MGA в GBP

MGA в NZD

MGA в SGD

MGA в ZAR

MGA в AUD

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Малагасийский ариари / Фунт Святой Елены
1 MGA0.00018 SHP
5 MGA0.00089 SHP
10 MGA0.00177 SHP
20 MGA0.00354 SHP
50 MGA0.00886 SHP
100 MGA0.01772 SHP
250 MGA0.04429 SHP
500 MGA0.08859 SHP
1000 MGA0.17717 SHP
2000 MGA0.35435 SHP
5000 MGA0.88588 SHP
10000 MGA1.77175 SHP
Обменные курсы Фунт Святой Елены / Малагасийский ариари
1 SHP5644.12000 MGA
5 SHP28220.60000 MGA
10 SHP56441.20000 MGA
20 SHP112882.40000 MGA
50 SHP282206.00000 MGA
100 SHP564412.00000 MGA
250 SHP1411030.00000 MGA
500 SHP2822060.00000 MGA
1000 SHP5644120.00000 MGA
2000 SHP11288240.00000 MGA
5000 SHP28220600.00000 MGA
10000 SHP56441200.00000 MGA