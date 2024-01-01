100 малагасийских ариари в фунты острова Святой Елены

Сконвертируйте MGA в SHP по реальному обменному курсу

100 mga
0.02 shp

1.00000 MGA = 0.00018 SHP

Среднерыночный курс в 04:01
Отслеживайте обменный курс
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Loading

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856611.074489.21521.452751.65280.93515518.3857
1 GBP1.1673911.25425104.1491.695931.929471.0916921.4634
1 USD0.930750.797289183.03721.352151.538340.8704517.1125
1 INR0.01120890.009601590.012042810.01628370.0185260.01048270.206082

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из малагасийских ариари в фунты острова Святой Елены

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MGA из выпадающего списка для исходной валюты и SHP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MGA в SHP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для малагасийских ариари

MGA в USD

MGA в EUR

MGA в CAD

MGA в GBP

MGA в NZD

MGA в SGD

MGA в ZAR

MGA в AUD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Малагасийский ариари / Фунт Святой Елены
1 MGA0.00018 SHP
5 MGA0.00088 SHP
10 MGA0.00176 SHP
20 MGA0.00352 SHP
50 MGA0.00879 SHP
100 MGA0.01758 SHP
250 MGA0.04396 SHP
500 MGA0.08792 SHP
1000 MGA0.17585 SHP
2000 MGA0.35170 SHP
5000 MGA0.87925 SHP
10000 MGA1.75849 SHP
Обменные курсы Фунт Святой Елены / Малагасийский ариари
1 SHP5686.71000 MGA
5 SHP28433.55000 MGA
10 SHP56867.10000 MGA
20 SHP113734.20000 MGA
50 SHP284335.50000 MGA
100 SHP568671.00000 MGA
250 SHP1421677.50000 MGA
500 SHP2843355.00000 MGA
1000 SHP5686710.00000 MGA
2000 SHP11373420.00000 MGA
5000 SHP28433550.00000 MGA
10000 SHP56867100.00000 MGA