Madagaskar ariarisinden Saint Helena pounduna

Reel döviz kuru ile MGA → SHP çevirin

1.000 mga
0,18 shp

1.00000 MGA = 0.00018 SHP

12:05 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8557951.073789.15791.453951.65210.9481518.3405
1 GBP1.168511.25465104.1841.698981.930531.1079221.4314
1 USD0.931350.797035183.0381.354151.53870.8830517.0816
1 INR0.01121610.009598440.012042710.01630760.018530.01063430.205708

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Madagaskar ariarisinden Saint Helena pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → SHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Saint Helena Poundu
1 MGA0.00018 SHP
5 MGA0.00088 SHP
10 MGA0.00176 SHP
20 MGA0.00352 SHP
50 MGA0.00879 SHP
100 MGA0.01758 SHP
250 MGA0.04394 SHP
500 MGA0.08788 SHP
1000 MGA0.17576 SHP
2000 MGA0.35152 SHP
5000 MGA0.87881 SHP
10000 MGA1.75762 SHP
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Madagaskar Ariarisi
1 SHP5689.50000 MGA
5 SHP28447.50000 MGA
10 SHP56895.00000 MGA
20 SHP113790.00000 MGA
50 SHP284475.00000 MGA
100 SHP568950.00000 MGA
250 SHP1422375.00000 MGA
500 SHP2844750.00000 MGA
1000 SHP5689500.00000 MGA
2000 SHP11379000.00000 MGA
5000 SHP28447500.00000 MGA
10000 SHP56895000.00000 MGA