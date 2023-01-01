أرياري مدغشقري إلى جنيه سانت هيليني

تحويل MGA إلى SHP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mga
٠٫١٨ shp

1.00000 MGA = 0.00018 SHP

متوسط سعر صرف السوق عند 20:47 UTC
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MGA إلى SHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MGA → 0 SHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066288.62251.437721.661780.964418.3654
1GBP1.15311.22935102.1841.657721.916071.1119621.1757
1USD0.93790.813438183.121.348451.55860.904517.2251
1INR0.01128380.009786310.012030810.01622290.01875120.01088190.207232

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أرياري مدغشقري إلى جنيه سانت هيليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MGA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MGA الحالي إلى SHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for أرياري مدغشقر

MGA إلى USD

MGA إلى EUR

MGA إلى CAD

MGA إلى GBP

MGA إلى NZD

MGA إلى SGD

MGA إلى ZAR

MGA إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل أرياري مدغشقر / جنيه سانت هيلانة
1 MGA0.00018 SHP
5 MGA0.00090 SHP
10 MGA0.00180 SHP
20 MGA0.00360 SHP
50 MGA0.00899 SHP
100 MGA0.01798 SHP
250 MGA0.04495 SHP
500 MGA0.08990 SHP
1000 MGA0.17980 SHP
2000 MGA0.35960 SHP
5000 MGA0.89900 SHP
10000 MGA1.79800 SHP
معدلات التحويل جنيه سانت هيلانة / أرياري مدغشقر
1 SHP5561.72000 MGA
5 SHP27808.60000 MGA
10 SHP55617.20000 MGA
20 SHP111234.40000 MGA
50 SHP278086.00000 MGA
100 SHP556172.00000 MGA
250 SHP1390430.00000 MGA
500 SHP2780860.00000 MGA
1000 SHP5561720.00000 MGA
2000 SHP11123440.00000 MGA
5000 SHP27808600.00000 MGA
10000 SHP55617200.00000 MGA