أرياري مدغشقري إلى زلوتي بولندي

تحويل MGA إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mga
٠٫٩٥ pln

1.00000 MGA = 0.00095 PLN

متوسط سعر صرف السوق عند 20:45 UTC
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MGA إلى PLN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MGA → 0 PLN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.61421.437581.661760.964418.3665
1GBP1.15311.22935102.1841.657721.916221.1119621.1789
1USD0.93790.813438183.121.348451.558720.904617.2277
1INR0.01128490.009786310.012030810.01622290.01875270.01088310.207263

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أرياري مدغشقري إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MGA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MGA الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for أرياري مدغشقر

MGA إلى USD

MGA إلى EUR

MGA إلى CAD

MGA إلى GBP

MGA إلى NZD

MGA إلى SGD

MGA إلى ZAR

MGA إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل أرياري مدغشقر / الزلوتي البولندي
1 MGA0.00095 PLN
5 MGA0.00477 PLN
10 MGA0.00954 PLN
20 MGA0.01909 PLN
50 MGA0.04772 PLN
100 MGA0.09544 PLN
250 MGA0.23861 PLN
500 MGA0.47722 PLN
1000 MGA0.95443 PLN
2000 MGA1.90886 PLN
5000 MGA4.77216 PLN
10000 MGA9.54432 PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / أرياري مدغشقر
1 PLN1047.74000 MGA
5 PLN5238.70000 MGA
10 PLN10477.40000 MGA
20 PLN20954.80000 MGA
50 PLN52387.00000 MGA
100 PLN104774.00000 MGA
250 PLN261935.00000 MGA
500 PLN523870.00000 MGA
1000 PLN1047740.00000 MGA
2000 PLN2095480.00000 MGA
5000 PLN5238700.00000 MGA
10000 PLN10477400.00000 MGA