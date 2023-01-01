أرياري مدغشقري إلى كرونة نروجية

تحويل MGA إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mga
٢٫٣٨ nok

1.00000 MGA = 0.00238 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 20:44 UTC
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MGA إلى NOK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MGA → 0 NOK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066188.61421.437691.661890.9643518.3683
1GBP1.1531411.22935102.1841.657841.916371.1120321.181
1USD0.9380.813438183.121.348551.558850.9045517.2294
1INR0.01128490.009786310.012030810.01622410.01875420.01088250.207283

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أرياري مدغشقري إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MGA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MGA الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for أرياري مدغشقر

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل أرياري مدغشقر / كروني نرويجي
1 MGA0.00238 NOK
5 MGA0.01188 NOK
10 MGA0.02377 NOK
20 MGA0.04754 NOK
50 MGA0.11884 NOK
100 MGA0.23767 NOK
250 MGA0.59419 NOK
500 MGA1.18837 NOK
1000 MGA2.37675 NOK
2000 MGA4.75350 NOK
5000 MGA11.88375 NOK
10000 MGA23.76750 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / أرياري مدغشقر
1 NOK420.74300 MGA
5 NOK2103.71500 MGA
10 NOK4207.43000 MGA
20 NOK8414.86000 MGA
50 NOK21037.15000 MGA
100 NOK42074.30000 MGA
250 NOK105185.75000 MGA
500 NOK210371.50000 MGA
1000 NOK420743.00000 MGA
2000 NOK841486.00000 MGA
5000 NOK2103715.00000 MGA
10000 NOK4207430.00000 MGA