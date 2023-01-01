أرياري مدغشقري إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل MGA إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mga
١٣٦ xof

1.00000 MGA = 0.13589 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 20:47 UTC
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MGA إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MGA → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066288.62251.437771.661910.9644518.3768
1GBP1.15311.22935102.1841.657781.916221.1120121.1888
1USD0.93790.813438183.121.34851.558720.904517.2358
1INR0.01128380.009786310.012030810.01622350.01875270.01088190.20736

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أرياري مدغشقري إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MGA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MGA الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for أرياري مدغشقر

MGA إلى USD

MGA إلى EUR

MGA إلى CAD

MGA إلى GBP

MGA إلى NZD

MGA إلى SGD

MGA إلى ZAR

MGA إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل أرياري مدغشقر / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 MGA0.13589 XOF
5 MGA0.67944 XOF
10 MGA1.35888 XOF
20 MGA2.71776 XOF
50 MGA6.79440 XOF
100 MGA13.58880 XOF
250 MGA33.97200 XOF
500 MGA67.94400 XOF
1000 MGA135.88800 XOF
2000 MGA271.77600 XOF
5000 MGA679.44000 XOF
10000 MGA1358.88000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / أرياري مدغشقر
1 XOF7.35903 MGA
5 XOF36.79515 MGA
10 XOF73.59030 MGA
20 XOF147.18060 MGA
50 XOF367.95150 MGA
100 XOF735.90300 MGA
250 XOF1839.75750 MGA
500 XOF3679.51500 MGA
1000 XOF7359.03000 MGA
2000 XOF14718.06000 MGA
5000 XOF36795.15000 MGA
10000 XOF73590.30000 MGA