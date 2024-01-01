Madagaskar ariarisinden CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile MGA → XOF çevirin

1.000 mga
135 xof

1.00000 MGA = 0.13473 XOF

12:07 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8558351.0736589.15991.453881.652020.9480818.3367
1 GBP1.1684511.25455104.1821.698851.930371.1077821.4262
1 USD0.93140.797099183.04371.354151.53870.8830517.0788
1 INR0.01121580.009598540.012041810.01630650.01852880.01063360.20566

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Madagaskar ariarisinden CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / CFA Frangı BCEAO
1 MGA0.13473 XOF
5 MGA0.67364 XOF
10 MGA1.34729 XOF
20 MGA2.69458 XOF
50 MGA6.73645 XOF
100 MGA13.47290 XOF
250 MGA33.68225 XOF
500 MGA67.36450 XOF
1000 MGA134.72900 XOF
2000 MGA269.45800 XOF
5000 MGA673.64500 XOF
10000 MGA1347.29000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Madagaskar Ariarisi
1 XOF7.42230 MGA
5 XOF37.11150 MGA
10 XOF74.22300 MGA
20 XOF148.44600 MGA
50 XOF371.11500 MGA
100 XOF742.23000 MGA
250 XOF1855.57500 MGA
500 XOF3711.15000 MGA
1000 XOF7422.30000 MGA
2000 XOF14844.60000 MGA
5000 XOF37111.50000 MGA
10000 XOF74223.00000 MGA