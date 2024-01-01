10 Madagaskar ariarisinden CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile MGA → XOF çevirin

10 mga
1 xof

1,000Ar MGA = 0,1340CFA XOF

19:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MGA → XOF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MGA → XOFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,13670,1379
Düşük0,13330,1333
Ortalama0,13450,1360
Değişim-1.97%-2.79%
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1 MGA → XOF istatistikleri

MGA → XOF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1367, en düşük 0,1333 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1345 oldu. MGA → XOF kurundaki değişiklik -1.97 değerindeydi.

MGA → XOF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1379, en düşük 0,1333 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1360 oldu. MGA → XOF kurundaki değişiklik -2.79 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3880,7851,6821,33718,281,54
1 EUR1,07911,4980,8471,8151,44319,7211,661
1 CAD0,720,66810,5661,2120,96313,1691,109
1 GBP1,2741,181,76812,1431,70323,2791,961

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Madagaskar ariarisinden CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / CFA Frangı BCEAO
1 MGA0,13398 XOF
5 MGA0,66991 XOF
10 MGA1,33981 XOF
20 MGA2,67962 XOF
50 MGA6,69905 XOF
100 MGA13,39810 XOF
250 MGA33,49525 XOF
500 MGA66,99050 XOF
1000 MGA133,98100 XOF
2000 MGA267,96200 XOF
5000 MGA669,90500 XOF
10000 MGA1.339,81000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Madagaskar Ariarisi
1 XOF7,46375 MGA
5 XOF37,31875 MGA
10 XOF74,63750 MGA
20 XOF149,27500 MGA
50 XOF373,18750 MGA
100 XOF746,37500 MGA
250 XOF1.865,93750 MGA
500 XOF3.731,87500 MGA
1000 XOF7.463,75000 MGA
2000 XOF14.927,50000 MGA
5000 XOF37.318,75000 MGA
10000 XOF74.637,50000 MGA