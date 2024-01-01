250 CFA Frangı BCEAO'dan Madagaskar ariarisine

Reel döviz kuru ile XOF → MGA çevirin

1,000CFA XOF = 7,476Ar MGA

11:17 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → MGA çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MGA
1 XOF → MGASon 30 günSon 90 gün
Yüksek7,65717,7685
Düşük7,44347,4434
Ortalama7,55357,6269
Değişim-1.76%-3.66%
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1 XOF → MGA istatistikleri

XOF → MGA kurunun performansı son 30 günde en yüksek 7,6571, en düşük 7,4434 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 7,5535 oldu. XOF → MGA kurundaki değişiklik -1.76 değerindeydi.

XOF → MGA kurunun performansı son 90 günde en yüksek 7,7685, en düşük 7,4434 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 7,6269 oldu. XOF → MGA kurundaki değişiklik -3.66 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - MGA tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9471,549,9981,341.725,21
1 GBP1,26311,7711,1971,94512,6321,6932.179,72
1 CAD0,7130,56510,6761,0987,1320,9561.230,71
1 EUR1,0550,8351,4811,62510,5521,4141.820,87

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Madagaskar ariarisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MGA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → MGA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Madagaskar Ariarisi
1 XOF7,47617 MGA
5 XOF37,38085 MGA
10 XOF74,76170 MGA
20 XOF149,52340 MGA
50 XOF373,80850 MGA
100 XOF747,61700 MGA
250 XOF1.869,04250 MGA
500 XOF3.738,08500 MGA
1000 XOF7.476,17000 MGA
2000 XOF14.952,34000 MGA
5000 XOF37.380,85000 MGA
10000 XOF74.761,70000 MGA
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / CFA Frangı BCEAO
1 MGA0,13376 XOF
5 MGA0,66879 XOF
10 MGA1,33758 XOF
20 MGA2,67516 XOF
50 MGA6,68790 XOF
100 MGA13,37580 XOF
250 MGA33,43950 XOF
500 MGA66,87900 XOF
1000 MGA133,75800 XOF
2000 MGA267,51600 XOF
5000 MGA668,79000 XOF
10000 MGA1.337,58000 XOF