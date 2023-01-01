أرياري مدغشقري إلى دولار فيجي

تحويل MGA إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mga
0.50 fjd

1.00000 MGA = 0.00050 FJD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:36 UTC
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MGA إلى FJD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MGA → 0 FJD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.065988.59761.437631.66170.964218.3594
1GBP1.153411.22935102.1841.658091.916521.1121121.1747
1USD0.93820.813438183.121.348751.558970.904617.2243
1INR0.0112870.009786310.012030810.01622650.01875560.01088310.207222

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أرياري مدغشقري إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MGA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MGA الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for أرياري مدغشقر

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MGA إلى CAD

MGA إلى GBP

MGA إلى NZD

MGA إلى SGD

MGA إلى ZAR

MGA إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل أرياري مدغشقر / دولار فيجي
1 MGA0.00050 FJD
5 MGA0.00250 FJD
10 MGA0.00500 FJD
20 MGA0.01000 FJD
50 MGA0.02500 FJD
100 MGA0.05001 FJD
250 MGA0.12502 FJD
500 MGA0.25004 FJD
1000 MGA0.50007 FJD
2000 MGA1.00015 FJD
5000 MGA2.50036 FJD
10000 MGA5.00073 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / أرياري مدغشقر
1 FJD1999.71000 MGA
5 FJD9998.55000 MGA
10 FJD19997.10000 MGA
20 FJD39994.20000 MGA
50 FJD99985.50000 MGA
100 FJD199971.00000 MGA
250 FJD499927.50000 MGA
500 FJD999855.00000 MGA
1000 FJD1999710.00000 MGA
2000 FJD3999420.00000 MGA
5000 FJD9998550.00000 MGA
10000 FJD19997100.00000 MGA