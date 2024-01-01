Madagaskar ariarisinden Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile MGA → FJD çevirin

1.000 mga
0,50 fjd

1.00000 MGA = 0.00050 FJD

11:55 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10.931451.354050.7967181.640551.3475519.00821.53834
1 EUR1.073611.453710.8553651.76131.4467320.40721.65157
1 CAD0.7385250.68789610.5883961.211590.995214.0381.13611
1 GBP1.255151.169091.6995412.059141.6913823.85811.93085

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Madagaskar ariarisinden Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Fiji Doları
1 MGA0.00050 FJD
5 MGA0.00249 FJD
10 MGA0.00499 FJD
20 MGA0.00998 FJD
50 MGA0.02495 FJD
100 MGA0.04990 FJD
250 MGA0.12474 FJD
500 MGA0.24949 FJD
1000 MGA0.49897 FJD
2000 MGA0.99794 FJD
5000 MGA2.49485 FJD
10000 MGA4.98971 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Madagaskar Ariarisi
1 FJD2004.12000 MGA
5 FJD10020.60000 MGA
10 FJD20041.20000 MGA
20 FJD40082.40000 MGA
50 FJD100206.00000 MGA
100 FJD200412.00000 MGA
250 FJD501030.00000 MGA
500 FJD1002060.00000 MGA
1000 FJD2004120.00000 MGA
2000 FJD4008240.00000 MGA
5000 FJD10020600.00000 MGA
10000 FJD20041200.00000 MGA