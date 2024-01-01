100 Madagaskar ariarisinden Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile MGA → FJD çevirin

100 mga
0,05 fjd

1,000Ar MGA = 0,0004996FJ$ FJD

16:29 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MGA → FJD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MGA → FJDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00050,0005
Düşük0,00050,0005
Ortalama0,00050,0005
Değişim-1.45%-2.57%
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1 MGA → FJD istatistikleri

MGA → FJD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0005, en düşük 0,0005 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0005 oldu. MGA → FJD kurundaki değişiklik -1.45 değerindeydi.

MGA → FJD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0005, en düşük 0,0005 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0005 oldu. MGA → FJD kurundaki değişiklik -2.57 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3870,7851,681,33718,2641,537
1 EUR1,07911,4960,8471,8131,44319,7091,659
1 CAD0,7210,66810,5661,2120,96413,1721,109
1 GBP1,2741,1811,76712,1411,70423,2741,959

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Madagaskar ariarisinden Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Fiji Doları
1 MGA0,00050 FJD
5 MGA0,00250 FJD
10 MGA0,00500 FJD
20 MGA0,00999 FJD
50 MGA0,02498 FJD
100 MGA0,04996 FJD
250 MGA0,12491 FJD
500 MGA0,24981 FJD
1000 MGA0,49963 FJD
2000 MGA0,99925 FJD
5000 MGA2,49813 FJD
10000 MGA4,99626 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Madagaskar Ariarisi
1 FJD2.001,50000 MGA
5 FJD10.007,50000 MGA
10 FJD20.015,00000 MGA
20 FJD40.030,00000 MGA
50 FJD100.075,00000 MGA
100 FJD200.150,00000 MGA
250 FJD500.375,00000 MGA
500 FJD1.000.750,00000 MGA
1000 FJD2.001.500,00000 MGA
2000 FJD4.003.000,00000 MGA
5000 FJD10.007.500,00000 MGA
10000 FJD20.015.000,00000 MGA