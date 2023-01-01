أرياري مدغشقري إلى بيزو فلبيني

تحويل MGA إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mga
١٢٫٥٤ php

1.00000 MGA = 0.01254 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 20:45 UTC
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MGA إلى PHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MGA → 0 PHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.61421.437581.661760.964418.3665
1GBP1.15311.22935102.1841.657721.916221.1119621.1789
1USD0.93790.813438183.121.348451.558720.904617.2277
1INR0.01128490.009786310.012030810.01622290.01875270.01088310.207263

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أرياري مدغشقري إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MGA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MGA الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for أرياري مدغشقر

MGA إلى USD

MGA إلى EUR

MGA إلى CAD

MGA إلى GBP

MGA إلى NZD

MGA إلى SGD

MGA إلى ZAR

MGA إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل أرياري مدغشقر / Philippine Peso
1 MGA0.01254 PHP
5 MGA0.06269 PHP
10 MGA0.12538 PHP
20 MGA0.25077 PHP
50 MGA0.62692 PHP
100 MGA1.25385 PHP
250 MGA3.13462 PHP
500 MGA6.26925 PHP
1000 MGA12.53850 PHP
2000 MGA25.07700 PHP
5000 MGA62.69250 PHP
10000 MGA125.38500 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / أرياري مدغشقر
1 PHP79.75410 MGA
5 PHP398.77050 MGA
10 PHP797.54100 MGA
20 PHP1595.08200 MGA
50 PHP3987.70500 MGA
100 PHP7975.41000 MGA
250 PHP19938.52500 MGA
500 PHP39877.05000 MGA
1000 PHP79754.10000 MGA
2000 PHP159508.20000 MGA
5000 PHP398770.50000 MGA
10000 PHP797541.00000 MGA