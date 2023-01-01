10 بيزو فلبيني إلى أرياري مدغشقري

تحويل PHP إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي

١٠ php
٨١١ mga

1.00000 PHP = 81.11460 MGA

Mid-market exchange rate at 01:12
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.072489.17011.465541.647190.964118.7259
1GBP1.1531411.2366102.8231.689941.899391.1117421.5931
1USD0.93250.808669183.151.36661.535980.89917.4617
1INR0.01121450.009725420.012026510.01643540.01847240.01081180.210002

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى أرياري مدغشقري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / أرياري مدغشقر
1 PHP81.11460 MGA
5 PHP405.57300 MGA
10 PHP811.14600 MGA
20 PHP1622.29200 MGA
50 PHP4055.73000 MGA
100 PHP8111.46000 MGA
250 PHP20278.65000 MGA
500 PHP40557.30000 MGA
1000 PHP81114.60000 MGA
2000 PHP162229.20000 MGA
5000 PHP405573.00000 MGA
10000 PHP811146.00000 MGA
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / Philippine Peso
1 MGA0.01233 PHP
5 MGA0.06164 PHP
10 MGA0.12328 PHP
20 MGA0.24656 PHP
50 MGA0.61641 PHP
100 MGA1.23282 PHP
250 MGA3.08205 PHP
500 MGA6.16410 PHP
1000 MGA12.32820 PHP
2000 MGA24.65640 PHP
5000 MGA61.64100 PHP
10000 MGA123.28200 PHP