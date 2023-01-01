5 بيزو فلبيني إلى أرياري مدغشقري

تحويل PHP إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي

5 php
406 mga

1.00000 PHP = 81.10100 MGA

Mid-market exchange rate at 01:13
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.072489.17011.465491.647060.96418.7252
1GBP1.1532711.2367102.8321.690011.89941.1117521.594
1USD0.93250.808604183.151.366551.535860.898917.461
1INR0.01121450.009724640.012026510.01643480.0184710.01081060.209994

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى أرياري مدغشقري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Philippine Peso / أرياري مدغشقر
1 PHP81.10100 MGA
5 PHP405.50500 MGA
10 PHP811.01000 MGA
20 PHP1622.02000 MGA
50 PHP4055.05000 MGA
100 PHP8110.10000 MGA
250 PHP20275.25000 MGA
500 PHP40550.50000 MGA
1000 PHP81101.00000 MGA
2000 PHP162202.00000 MGA
5000 PHP405505.00000 MGA
10000 PHP811010.00000 MGA
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / Philippine Peso
1 MGA0.01233 PHP
5 MGA0.06165 PHP
10 MGA0.12330 PHP
20 MGA0.24661 PHP
50 MGA0.61652 PHP
100 MGA1.23303 PHP
250 MGA3.08258 PHP
500 MGA6.16515 PHP
1000 MGA12.33030 PHP
2000 MGA24.66060 PHP
5000 MGA61.65150 PHP
10000 MGA123.30300 PHP