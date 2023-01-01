أرياري مدغشقري إلى درهم مغربي

تحويل MGA إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mga
٢٫٢٧ mad

1.00000 MGA = 0.00227 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:41 UTC
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MGA إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MGA → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.06688.60591.437551.661860.9643518.3669
1GBP1.1532711.22935102.1841.657841.916521.1121621.1813
1USD0.93810.813438183.121.348551.558970.9046517.2297
1INR0.01128590.009786310.012030810.01622410.01875560.01088370.207287

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أرياري مدغشقري إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MGA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MGA الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for أرياري مدغشقر

MGA إلى USD

MGA إلى EUR

MGA إلى CAD

MGA إلى GBP

MGA إلى NZD

MGA إلى SGD

MGA إلى ZAR

MGA إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل أرياري مدغشقر / الدرهم المغربي
1 MGA0.00227 MAD
5 MGA0.01134 MAD
10 MGA0.02267 MAD
20 MGA0.04535 MAD
50 MGA0.11337 MAD
100 MGA0.22675 MAD
250 MGA0.56687 MAD
500 MGA1.13374 MAD
1000 MGA2.26748 MAD
2000 MGA4.53496 MAD
5000 MGA11.33740 MAD
10000 MGA22.67480 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / أرياري مدغشقر
1 MAD441.01900 MGA
5 MAD2205.09500 MGA
10 MAD4410.19000 MGA
20 MAD8820.38000 MGA
50 MAD22050.95000 MGA
100 MAD44101.90000 MGA
250 MAD110254.75000 MGA
500 MAD220509.50000 MGA
1000 MAD441019.00000 MGA
2000 MAD882038.00000 MGA
5000 MAD2205095.00000 MGA
10000 MAD4410190.00000 MGA