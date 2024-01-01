Madagaskar ariarisinden Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile MGA → MAD çevirin

1.000 mga
2,22 mad

1.00000 MGA = 0.00222 MAD

12:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10.93141.353950.7967811.640551.3474519.0091.53834
1 EUR1.073711.453740.8555151.761461.4467620.411.65172
1 CAD0.738580.68788310.5884861.211680.99519914.03971.13619
1 GBP1.255051.168891.6992712.058981.6911223.85721.9307

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Madagaskar ariarisinden Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Fas Dirhemi
1 MGA0.00222 MAD
5 MGA0.01110 MAD
10 MGA0.02221 MAD
20 MGA0.04442 MAD
50 MGA0.11104 MAD
100 MGA0.22208 MAD
250 MGA0.55521 MAD
500 MGA1.11041 MAD
1000 MGA2.22082 MAD
2000 MGA4.44164 MAD
5000 MGA11.10410 MAD
10000 MGA22.20820 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Madagaskar Ariarisi
1 MAD450.28500 MGA
5 MAD2251.42500 MGA
10 MAD4502.85000 MGA
20 MAD9005.70000 MGA
50 MAD22514.25000 MGA
100 MAD45028.50000 MGA
250 MAD112571.25000 MGA
500 MAD225142.50000 MGA
1000 MAD450285.00000 MGA
2000 MAD900570.00000 MGA
5000 MAD2251425.00000 MGA
10000 MAD4502850.00000 MGA