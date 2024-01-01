5 Fas dirheminden Madagaskar ariarisine

Reel döviz kuru ile MAD → MGA çevirin

5 mad
2.286 mga

1,000د.م. MAD = 457,2Ar MGA

13:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → MGASon 30 günSon 90 gün
Yüksek458,9840458,9840
Düşük447,7230439,8860
Ortalama455,5103449,3629
Değişim2.11%3.93%
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1 MAD → MGA istatistikleri

MAD → MGA kurunun performansı son 30 günde en yüksek 458,9840, en düşük 447,7230 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 455,5103 oldu. MAD → MGA kurundaki değişiklik 2.11 değerindeydi.

MAD → MGA kurunun performansı son 90 günde en yüksek 458,9840, en düşük 439,8860 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 449,3629 oldu. MAD → MGA kurundaki değişiklik 3.93 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,1290,780,9261,381,5271,33718,16
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,282778,30911,1871,7691,9571,71423,28
1 EUR1,08655,9730,84311,4911,651,44419,621

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Madagaskar ariarisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MGA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → MGA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

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MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Madagaskar Ariarisi
1 MAD457,17200 MGA
5 MAD2.285,86000 MGA
10 MAD4.571,72000 MGA
20 MAD9.143,44000 MGA
50 MAD22.858,60000 MGA
100 MAD45.717,20000 MGA
250 MAD114.293,00000 MGA
500 MAD228.586,00000 MGA
1000 MAD457.172,00000 MGA
2000 MAD914.344,00000 MGA
5000 MAD2.285.860,00000 MGA
10000 MAD4.571.720,00000 MGA
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Fas Dirhemi
1 MGA0,00219 MAD
5 MGA0,01094 MAD
10 MGA0,02187 MAD
20 MGA0,04375 MAD
50 MGA0,10937 MAD
100 MGA0,21874 MAD
250 MGA0,54684 MAD
500 MGA1,09368 MAD
1000 MGA2,18736 MAD
2000 MGA4,37472 MAD
5000 MGA10,93680 MAD
10000 MGA21,87360 MAD