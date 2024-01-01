250 Madagaskar ariarisinden Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile MGA → MAD çevirin

250 mga
0,55 mad

1,000Ar MGA = 0,002190د.م. MAD

18:28 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

MGA → MAD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 MGA → MADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00220,0023
Düşük0,00220,0022
Ortalama0,00220,0022
Değişim-1.95%-3.67%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MGA → MAD istatistikleri

MGA → MAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0022, en düşük 0,0022 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0022 oldu. MGA → MAD kurundaki değişiklik -1.95 değerindeydi.

MGA → MAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0023, en düşük 0,0022 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0022 oldu. MGA → MAD kurundaki değişiklik -3.67 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3890,7851,6831,33818,2941,541
1 EUR1,07811,4980,8471,8151,44219,7271,662
1 CAD0,720,66810,5661,2120,96313,1721,11
1 GBP1,2731,1811,76812,1431,70323,2911,962

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Madagaskar ariarisinden Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Fas Dirhemi
1 MGA0,00219 MAD
5 MGA0,01095 MAD
10 MGA0,02190 MAD
20 MGA0,04380 MAD
50 MGA0,10950 MAD
100 MGA0,21900 MAD
250 MGA0,54750 MAD
500 MGA1,09499 MAD
1000 MGA2,18998 MAD
2000 MGA4,37996 MAD
5000 MGA10,94990 MAD
10000 MGA21,89980 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Madagaskar Ariarisi
1 MAD456,62500 MGA
5 MAD2.283,12500 MGA
10 MAD4.566,25000 MGA
20 MAD9.132,50000 MGA
50 MAD22.831,25000 MGA
100 MAD45.662,50000 MGA
250 MAD114.156,25000 MGA
500 MAD228.312,50000 MGA
1000 MAD456.625,00000 MGA
2000 MAD913.250,00000 MGA
5000 MAD2.283.125,00000 MGA
10000 MAD4.566.250,00000 MGA