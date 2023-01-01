أرياري مدغشقري إلى يوان صيني

تحويل MGA إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mga
١٫٦١ cny

1.00000 MGA = 0.00161 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 20:34 UTC
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MGA إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MGA → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.06688.60591.437771.661730.9643518.3613
1GBP1.1532711.2293102.1791.658021.916291.1121621.1741
1USD0.93810.813471183.121.348751.558850.9046517.2245
1INR0.01128590.009786710.012030810.01622650.01875420.01088370.207224

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أرياري مدغشقري إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MGA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MGA الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for أرياري مدغشقر

MGA إلى USD

MGA إلى EUR

MGA إلى CAD

MGA إلى GBP

MGA إلى NZD

MGA إلى SGD

MGA إلى ZAR

MGA إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل أرياري مدغشقر / Chinese Yuan RMB
1 MGA0.00161 CNY
5 MGA0.00806 CNY
10 MGA0.01611 CNY
20 MGA0.03223 CNY
50 MGA0.08057 CNY
100 MGA0.16114 CNY
250 MGA0.40285 CNY
500 MGA0.80571 CNY
1000 MGA1.61142 CNY
2000 MGA3.22284 CNY
5000 MGA8.05710 CNY
10000 MGA16.11420 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / أرياري مدغشقر
1 CNY620.57000 MGA
5 CNY3102.85000 MGA
10 CNY6205.70000 MGA
20 CNY12411.40000 MGA
50 CNY31028.50000 MGA
100 CNY62057.00000 MGA
250 CNY155142.50000 MGA
500 CNY310285.00000 MGA
1000 CNY620570.00000 MGA
2000 CNY1241140.00000 MGA
5000 CNY3102850.00000 MGA
10000 CNY6205700.00000 MGA