أرياري مدغشقري إلى نغولتروم بوتاني

تحويل MGA إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mga
١٨٫٣١ btn

1.00000 MGA = 0.01831 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 20:34 UTC
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MGA إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MGA → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.06688.60591.437771.661730.9643518.3613
1GBP1.1532711.2293102.1791.658021.916291.1121621.1741
1USD0.93810.813471183.121.348751.558850.9046517.2245
1INR0.01128590.009786710.012030810.01622650.01875420.01088370.207224

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أرياري مدغشقري إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MGA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MGA الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for أرياري مدغشقر

MGA إلى USD

MGA إلى EUR

MGA إلى CAD

MGA إلى GBP

MGA إلى NZD

MGA إلى SGD

MGA إلى ZAR

MGA إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل أرياري مدغشقر / نغولتروم بوتاني
1 MGA0.01831 BTN
5 MGA0.09156 BTN
10 MGA0.18313 BTN
20 MGA0.36626 BTN
50 MGA0.91564 BTN
100 MGA1.83128 BTN
250 MGA4.57820 BTN
500 MGA9.15640 BTN
1000 MGA18.31280 BTN
2000 MGA36.62560 BTN
5000 MGA91.56400 BTN
10000 MGA183.12800 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / أرياري مدغشقر
1 BTN54.60660 MGA
5 BTN273.03300 MGA
10 BTN546.06600 MGA
20 BTN1092.13200 MGA
50 BTN2730.33000 MGA
100 BTN5460.66000 MGA
250 BTN13651.65000 MGA
500 BTN27303.30000 MGA
1000 BTN54606.60000 MGA
2000 BTN109213.20000 MGA
5000 BTN273033.00000 MGA
10000 BTN546066.00000 MGA