أرياري مدغشقري إلى فلورن أروبي

تحويل MGA إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

1000 mga
0.40 awg

1.00000 MGA = 0.00040 AWG

متوسط سعر صرف السوق عند 20:31 UTC
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MGA إلى AWG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MGA → 0 AWG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0659588.60181.43771.661780.9643518.36
1GBP1.153211.2293102.1791.658021.916441.1120921.1736
1USD0.938150.813471183.121.348751.558970.904717.2241
1INR0.01128650.009786710.012030810.01622650.01875560.01088430.20722

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أرياري مدغشقري إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MGA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MGA الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for أرياري مدغشقر

MGA إلى USD

MGA إلى EUR

MGA إلى CAD

MGA إلى GBP

MGA إلى NZD

MGA إلى SGD

MGA إلى ZAR

MGA إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل أرياري مدغشقر / Aruban Florin
1 MGA0.00040 AWG
5 MGA0.00200 AWG
10 MGA0.00399 AWG
20 MGA0.00798 AWG
50 MGA0.01996 AWG
100 MGA0.03991 AWG
250 MGA0.09978 AWG
500 MGA0.19956 AWG
1000 MGA0.39912 AWG
2000 MGA0.79824 AWG
5000 MGA1.99559 AWG
10000 MGA3.99118 AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / أرياري مدغشقر
1 AWG2505.52000 MGA
5 AWG12527.60000 MGA
10 AWG25055.20000 MGA
20 AWG50110.40000 MGA
50 AWG125276.00000 MGA
100 AWG250552.00000 MGA
250 AWG626380.00000 MGA
500 AWG1252760.00000 MGA
1000 AWG2505520.00000 MGA
2000 AWG5011040.00000 MGA
5000 AWG12527600.00000 MGA
10000 AWG25055200.00000 MGA