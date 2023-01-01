أرياري مدغشقري إلى دينار أردني

تحويل MGA إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mga
٠٫١٥٦ jod

1.00000 MGA = 0.00016 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:37 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

MGA إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MGA → 0 JOD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.06688.60591.437551.661730.9643518.3591
1GBP1.1532711.22935102.1841.657841.916371.1121621.1724
1USD0.93810.813438183.121.348551.558850.9046517.2224
1INR0.01128590.009786310.012030810.01622410.01875420.01088370.207199

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أرياري مدغشقري إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MGA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MGA الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for أرياري مدغشقر

MGA إلى USD

MGA إلى EUR

MGA إلى CAD

MGA إلى GBP

MGA إلى NZD

MGA إلى SGD

MGA إلى ZAR

MGA إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / الدينار الأردني
1 MGA0.00016 JOD
5 MGA0.00078 JOD
10 MGA0.00156 JOD
20 MGA0.00313 JOD
50 MGA0.00782 JOD
100 MGA0.01563 JOD
250 MGA0.03909 JOD
500 MGA0.07817 JOD
1000 MGA0.15634 JOD
2000 MGA0.31268 JOD
5000 MGA0.78170 JOD
10000 MGA1.56340 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / أرياري مدغشقر
1 JOD6396.33000 MGA
5 JOD31981.65000 MGA
10 JOD63963.30000 MGA
20 JOD127926.60000 MGA
50 JOD319816.50000 MGA
100 JOD639633.00000 MGA
250 JOD1599082.50000 MGA
500 JOD3198165.00000 MGA
1000 JOD6396330.00000 MGA
2000 JOD12792660.00000 MGA
5000 JOD31981650.00000 MGA
10000 JOD63963300.00000 MGA