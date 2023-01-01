أرياري مدغشقري إلى بات تايلاندي

تحويل MGA إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mga
٧٫٩٦ thb

1.00000 MGA = 0.00796 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 20:47 UTC
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MGA إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MGA → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066288.62251.437721.661780.964418.3654
1GBP1.15311.22935102.1841.657721.916071.1119621.1757
1USD0.93790.813438183.121.348451.55860.904517.2251
1INR0.01128380.009786310.012030810.01622290.01875120.01088190.207232

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أرياري مدغشقري إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MGA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MGA الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for أرياري مدغشقر

MGA إلى USD

MGA إلى EUR

MGA إلى CAD

MGA إلى GBP

MGA إلى NZD

MGA إلى SGD

MGA إلى ZAR

MGA إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل أرياري مدغشقر / باهت تايلندي
1 MGA0.00796 THB
5 MGA0.03982 THB
10 MGA0.07965 THB
20 MGA0.15929 THB
50 MGA0.39824 THB
100 MGA0.79647 THB
250 MGA1.99118 THB
500 MGA3.98236 THB
1000 MGA7.96472 THB
2000 MGA15.92944 THB
5000 MGA39.82360 THB
10000 MGA79.64720 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / أرياري مدغشقر
1 THB125.55400 MGA
5 THB627.77000 MGA
10 THB1255.54000 MGA
20 THB2511.08000 MGA
50 THB6277.70000 MGA
100 THB12555.40000 MGA
250 THB31388.50000 MGA
500 THB62777.00000 MGA
1000 THB125554.00000 MGA
2000 THB251108.00000 MGA
5000 THB627770.00000 MGA
10000 THB1255540.00000 MGA