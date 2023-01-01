أرياري مدغشقري إلى درهم إماراتي

تحويل MGA إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mga
٠٫٨١ aed

1.00000 MGA = 0.00081 AED

متوسط سعر صرف السوق عند 20:31 UTC
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MGA إلى AED مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MGA → 0 AED
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0659588.60181.43771.661780.9643518.36
1GBP1.153211.2293102.1791.658021.916441.1120921.1736
1USD0.938150.813471183.121.348751.558970.904717.2241
1INR0.01128650.009786710.012030810.01622650.01875560.01088430.20722

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أرياري مدغشقري إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MGA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MGA الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for أرياري مدغشقر

MGA إلى USD

MGA إلى EUR

MGA إلى CAD

MGA إلى GBP

MGA إلى NZD

MGA إلى SGD

MGA إلى ZAR

MGA إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل أرياري مدغشقر / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 MGA0.00081 AED
5 MGA0.00405 AED
10 MGA0.00810 AED
20 MGA0.01620 AED
50 MGA0.04050 AED
100 MGA0.08099 AED
250 MGA0.20248 AED
500 MGA0.40495 AED
1000 MGA0.80990 AED
2000 MGA1.61980 AED
5000 MGA4.04950 AED
10000 MGA8.09901 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / أرياري مدغشقر
1 AED1234.72000 MGA
5 AED6173.60000 MGA
10 AED12347.20000 MGA
20 AED24694.40000 MGA
50 AED61736.00000 MGA
100 AED123472.00000 MGA
250 AED308680.00000 MGA
500 AED617360.00000 MGA
1000 AED1234720.00000 MGA
2000 AED2469440.00000 MGA
5000 AED6173600.00000 MGA
10000 AED12347200.00000 MGA