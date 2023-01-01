أرياري مدغشقري إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل MGA إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mga
1.50 ttd

1.00000 MGA = 0.00150 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:47 UTC
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MGA إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MGA → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066288.62251.437721.661780.964418.3654
1GBP1.15311.22935102.1841.657721.916071.1119621.1757
1USD0.93790.813438183.121.348451.55860.904517.2251
1INR0.01128380.009786310.012030810.01622290.01875120.01088190.207232

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أرياري مدغشقري إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MGA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MGA الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for أرياري مدغشقر

MGA إلى USD

MGA إلى EUR

MGA إلى CAD

MGA إلى GBP

MGA إلى NZD

MGA إلى SGD

MGA إلى ZAR

MGA إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل أرياري مدغشقر / دولار ترينيداد وتوباغو
1 MGA0.00150 TTD
5 MGA0.00748 TTD
10 MGA0.01496 TTD
20 MGA0.02992 TTD
50 MGA0.07479 TTD
100 MGA0.14958 TTD
250 MGA0.37395 TTD
500 MGA0.74791 TTD
1000 MGA1.49582 TTD
2000 MGA2.99164 TTD
5000 MGA7.47910 TTD
10000 MGA14.95820 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / أرياري مدغشقر
1 TTD668.52900 MGA
5 TTD3342.64500 MGA
10 TTD6685.29000 MGA
20 TTD13370.58000 MGA
50 TTD33426.45000 MGA
100 TTD66852.90000 MGA
250 TTD167132.25000 MGA
500 TTD334264.50000 MGA
1000 TTD668529.00000 MGA
2000 TTD1337058.00000 MGA
5000 TTD3342645.00000 MGA
10000 TTD6685290.00000 MGA