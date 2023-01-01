أرياري مدغشقري إلى درام أرميني

تحويل MGA إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mga
٨٥٫١٩ amd

1.00000 MGA = 0.08519 AMD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:33 UTC
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MGA إلى AMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MGA → 0 AMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.06688.60591.437771.661730.9643518.3621
1GBP1.1532711.22935102.1841.658091.916371.1121621.1758
1USD0.93810.813438183.121.348751.558850.9046517.2252
1INR0.01128590.009786310.012030810.01622650.01875420.01088370.207233

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أرياري مدغشقري إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MGA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MGA الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for أرياري مدغشقر

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل أرياري مدغشقر / درام أرمينية
1 MGA0.08519 AMD
5 MGA0.42597 AMD
10 MGA0.85193 AMD
20 MGA1.70386 AMD
50 MGA4.25965 AMD
100 MGA8.51931 AMD
250 MGA21.29827 AMD
500 MGA42.59655 AMD
1000 MGA85.19310 AMD
2000 MGA170.38620 AMD
5000 MGA425.96550 AMD
10000 MGA851.93100 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / أرياري مدغشقر
1 AMD11.73800 MGA
5 AMD58.69000 MGA
10 AMD117.38000 MGA
20 AMD234.76000 MGA
50 AMD586.90000 MGA
100 AMD1173.80000 MGA
250 AMD2934.50000 MGA
500 AMD5869.00000 MGA
1000 AMD11738.00000 MGA
2000 AMD23476.00000 MGA
5000 AMD58690.00000 MGA
10000 AMD117380.00000 MGA