أرياري مدغشقري إلى جنيه جيرزي

تحويل MGA إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

1000 mga
0.17 jep

1.00000 MGA = 0.00017 JEP

Mid-market exchange rate at 21:14
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095491.28521.491611.658190.964618.8288
1 GBP1.1527411.26265105.2231.719351.911371.1119321.7037
1 USD0.91290.791985183.3351.36171.513780.8805517.189
1 INR0.01095470.009503630.011999810.01634010.01816490.01056640.206264

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أرياري مدغشقري إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MGA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MGA الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for أرياري مدغشقر

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل أرياري مدغشقر / جنيه جيرسي
1 MGA0.00017 JEP
5 MGA0.00087 JEP
10 MGA0.00174 JEP
20 MGA0.00349 JEP
50 MGA0.00872 JEP
100 MGA0.01744 JEP
250 MGA0.04361 JEP
500 MGA0.08721 JEP
1000 MGA0.17442 JEP
2000 MGA0.34885 JEP
5000 MGA0.87212 JEP
10000 MGA1.74424 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / أرياري مدغشقر
1 JEP5733.17000 MGA
5 JEP28665.85000 MGA
10 JEP57331.70000 MGA
20 JEP114663.40000 MGA
50 JEP286658.50000 MGA
100 JEP573317.00000 MGA
250 JEP1433292.50000 MGA
500 JEP2866585.00000 MGA
1000 JEP5733170.00000 MGA
2000 JEP11466340.00000 MGA
5000 JEP28665850.00000 MGA
10000 JEP57331700.00000 MGA