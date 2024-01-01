Madagaskar ariarisinden Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile MGA → JEP çevirin

1.000 mga
0,18 jep

1.00000 MGA = 0.00018 JEP

11:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855371.0735589.1521.453641.651490.9479818.3324
1 GBP1.1690811.25505104.2241.69941.93071.1082721.4317
1 USD0.931450.796781183.04411.354051.538340.8830517.0764
1 INR0.01121680.009594670.012041810.01630520.01852440.01063350.205631

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Madagaskar ariarisinden Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Jersey poundu
1 MGA0.00018 JEP
5 MGA0.00088 JEP
10 MGA0.00176 JEP
20 MGA0.00351 JEP
50 MGA0.00879 JEP
100 MGA0.01757 JEP
250 MGA0.04393 JEP
500 MGA0.08785 JEP
1000 MGA0.17571 JEP
2000 MGA0.35141 JEP
5000 MGA0.87853 JEP
10000 MGA1.75706 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Madagaskar Ariarisi
1 JEP5691.31000 MGA
5 JEP28456.55000 MGA
10 JEP56913.10000 MGA
20 JEP113826.20000 MGA
50 JEP284565.50000 MGA
100 JEP569131.00000 MGA
250 JEP1422827.50000 MGA
500 JEP2845655.00000 MGA
1000 JEP5691310.00000 MGA
2000 JEP11382620.00000 MGA
5000 JEP28456550.00000 MGA
10000 JEP56913100.00000 MGA