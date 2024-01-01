1 Madagaskar ariarisinden Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile MGA → JEP çevirin

1 mga
0,00 jep

1,000Ar MGA = 0,0001730£ JEP

18:12 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MGA → JEP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MGA → JEPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00020,0002
Düşük0,00020,0002
Ortalama0,00020,0002
Değişim-2.01%-4.05%
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1 MGA → JEP istatistikleri

MGA → JEP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0002 oldu. MGA → JEP kurundaki değişiklik -2.01 değerindeydi.

MGA → JEP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0002 oldu. MGA → JEP kurundaki değişiklik -4.05 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3880,7851,6811,33718,2741,539
1 EUR1,07911,4970,8471,8131,44319,7141,66
1 CAD0,7210,66810,5661,2110,96413,171,109
1 GBP1,2741,1811,76812,1411,70423,2811,96

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Madagaskar ariarisinden Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Jersey poundu
1 MGA0,00017 JEP
5 MGA0,00086 JEP
10 MGA0,00173 JEP
20 MGA0,00346 JEP
50 MGA0,00865 JEP
100 MGA0,01730 JEP
250 MGA0,04324 JEP
500 MGA0,08648 JEP
1000 MGA0,17296 JEP
2000 MGA0,34592 JEP
5000 MGA0,86480 JEP
10000 MGA1,72960 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Madagaskar Ariarisi
1 JEP5.781,67000 MGA
5 JEP28.908,35000 MGA
10 JEP57.816,70000 MGA
20 JEP115.633,40000 MGA
50 JEP289.083,50000 MGA
100 JEP578.167,00000 MGA
250 JEP1.445.417,50000 MGA
500 JEP2.890.835,00000 MGA
1000 JEP5.781.670,00000 MGA
2000 JEP11.563.340,00000 MGA
5000 JEP28.908.350,00000 MGA
10000 JEP57.816.700,00000 MGA