Guinean Franc (GNF)
اسم العملة
Guinean Franc
رمز العملة
GFr
سعر الصرف GNF
|USD
|EUR
|GBP
|INR
|JPY
|RUB
|AUD
|ZAR
|من GNF
|0.00012
|0.00011
|0.00009
|0.00966
|0.01728
|0.01118
|0.00018
|0.00220
|إلى GNF
|8586.50000
|9142.48000
|10583.70000
|103.54500
|57.86830
|89.41940
|5526.27000
|455.18900
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.