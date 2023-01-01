Guinean Franc (GNF)

اسم العملة

Guinean Franc

رمز العملة

GFr

سعر الصرف GNF

 USDEURGBPINRJPYRUBAUDZAR
من GNF0.000120.000110.000090.009660.017280.011180.000180.00220
إلى GNF8586.500009142.4800010583.70000103.5450057.8683089.419405526.27000455.18900

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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