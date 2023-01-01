فرنك غيني إلى كرونة دنماركية

تحويل GNF إلى DKK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gnf
٠٫٨٢ dkk

1.00000 GNF = 0.00082 DKK

متوسط سعر صرف السوق عند 12:37 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

GNF إلى DKK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GNF → 0 DKK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.06388.38821.437021.663150.963518.3003
1GBP1.1527411.2254101.8921.656561.917231.1106621.0961
1USD0.940750.81606183.14981.351851.564580.906417.2157
1INR0.01131370.009814340.012026510.0162580.01881640.01090080.207044

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى كرونة دنماركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DKK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى DKK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Guinean franc

GNF إلى USD

GNF إلى EUR

GNF إلى GBP

GNF إلى INR

GNF إلى JPY

GNF إلى RUB

GNF إلى AUD

GNF إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Guinean Franc / كرونة دانمركية
1 GNF0.00082 DKK
5 GNF0.00408 DKK
10 GNF0.00817 DKK
20 GNF0.01633 DKK
50 GNF0.04084 DKK
100 GNF0.08167 DKK
250 GNF0.20418 DKK
500 GNF0.40836 DKK
1000 GNF0.81673 DKK
2000 GNF1.63345 DKK
5000 GNF4.08363 DKK
10000 GNF8.16726 DKK
معدلات التحويل كرونة دانمركية / Guinean Franc
1 DKK1224.40000 GNF
5 DKK6122.00000 GNF
10 DKK12244.00000 GNF
20 DKK24488.00000 GNF
50 DKK61220.00000 GNF
100 DKK122440.00000 GNF
250 DKK306100.00000 GNF
500 DKK612200.00000 GNF
1000 DKK1224400.00000 GNF
2000 DKK2448800.00000 GNF
5000 DKK6122000.00000 GNF
10000 DKK12244000.00000 GNF