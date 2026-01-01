فرنك غيني إلى وون كوري جنوبي

حوّل GNF إلى KRW بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
GFr1 GNF = 0.1595 KRW

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من GNF إلى KRW،

يستخدم مخططنا التفاعلي من GNF إلى KRW متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من GNF إلى KRW اليوم

GNFKRW
1 GNF0 KRW
5 GNF1 KRW
10 GNF2 KRW
20 GNF3 KRW
50 GNF8 KRW
100 GNF16 KRW
250 GNF40 KRW
500 GNF80 KRW
1000 GNF159 KRW
2000 GNF319 KRW
5000 GNF797 KRW
10000 GNF1,595 KRW
KRWGNF
1000 KRW6,272 GNF
2000 KRW12,543 GNF
5000 KRW31,358 GNF
10000 KRW62,716 GNF
20000 KRW125,431 GNF
30000 KRW188,147 GNF
40000 KRW250,862 GNF
50000 KRW313,578 GNF
60000 KRW376,293 GNF
45000000 KRW282,219,750 GNF
75000000 KRW470,366,250 GNF
78000000 KRW489,180,900 GNF
100000000 KRW627,155,000 GNF
330000000 KRW2,069,611,500 GNF
500000000 KRW3,135,775,000 GNF
1800000000 KRW11,288,790,000 GNF
1900000000 KRW11,915,945,000 GNF
10000000000 KRW62,715,500,000 GNF
15200000000 KRW95,327,560,000 GNF
36100000000 KRW226,402,955,000 GNF
45600000000 KRW285,982,680,000 GNF

الأسئلة الشائعة