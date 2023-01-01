فرنك غيني إلى درام أرميني

تحويل GNF إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gnf
٤٥٫٠٠ amd

1.00000 GNF = 0.04500 AMD

متوسط سعر صرف السوق عند 12:33 UTC
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GNF إلى AMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GNF → 0 AMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.063188.41011.437151.663170.963118.3114
1GBP1.1524711.22515101.8871.656221.916691.1099521.1026
1USD0.940650.816227183.16251.351851.564460.905917.2245
1INR0.01131090.009814840.012024710.01625550.0188120.01089310.207119

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Guinean franc

GNF إلى USD

GNF إلى EUR

GNF إلى GBP

GNF إلى INR

GNF إلى JPY

GNF إلى RUB

GNF إلى AUD

GNF إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guinean Franc / درام أرمينية
1 GNF0.04500 AMD
5 GNF0.22498 AMD
10 GNF0.44995 AMD
20 GNF0.89990 AMD
50 GNF2.24976 AMD
100 GNF4.49952 AMD
250 GNF11.24880 AMD
500 GNF22.49760 AMD
1000 GNF44.99520 AMD
2000 GNF89.99040 AMD
5000 GNF224.97600 AMD
10000 GNF449.95200 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / Guinean Franc
1 AMD22.22460 GNF
5 AMD111.12300 GNF
10 AMD222.24600 GNF
20 AMD444.49200 GNF
50 AMD1111.23000 GNF
100 AMD2222.46000 GNF
250 AMD5556.15000 GNF
500 AMD11112.30000 GNF
1000 AMD22224.60000 GNF
2000 AMD44449.20000 GNF
5000 AMD111123.00000 GNF
10000 AMD222246.00000 GNF