5 فرنك غيني إلى درام أرميني

تحويل GNF إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

5 gnf
0.23 amd

1.00000 GNF = 0.04697 AMD

Mid-market exchange rate at 00:15
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537951.081989.65591.461651.648610.953518.5257
1 GBP1.1712411.26715105.0071.711921.93091.1167821.6978
1 USD0.92430.789173182.86891.3511.523810.8813517.1233
1 INR0.01115380.009523150.012067310.01630290.01838820.01063550.206631

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Guinean francs

GNF إلى USD

GNF إلى EUR

GNF إلى GBP

GNF إلى INR

GNF إلى JPY

GNF إلى RUB

GNF إلى AUD

GNF إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Guinean Franc / درام أرمينية
1 GNF0.04697 AMD
5 GNF0.23487 AMD
10 GNF0.46973 AMD
20 GNF0.93947 AMD
50 GNF2.34867 AMD
100 GNF4.69734 AMD
250 GNF11.74335 AMD
500 GNF23.48670 AMD
1000 GNF46.97340 AMD
2000 GNF93.94680 AMD
5000 GNF234.86700 AMD
10000 GNF469.73400 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / Guinean Franc
1 AMD21.28860 GNF
5 AMD106.44300 GNF
10 AMD212.88600 GNF
20 AMD425.77200 GNF
50 AMD1064.43000 GNF
100 AMD2128.86000 GNF
250 AMD5322.15000 GNF
500 AMD10644.30000 GNF
1000 AMD21288.60000 GNF
2000 AMD42577.20000 GNF
5000 AMD106443.00000 GNF
10000 AMD212886.00000 GNF