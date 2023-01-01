فرنك غيني إلى روبية باكستانية

تحويل GNF إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gnf
٣٤٫٠٨ pkr

1.00000 GNF = 0.03408 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 12:43 UTC
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GNF إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GNF → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86781.063688.43331.437031.66330.963618.3206
1GBP1.1523411.22555101.8991.655841.916571.1103921.1102
1USD0.94020.81596183.14531.35111.563840.90617.2251
1INR0.0113080.009813670.012027110.01624990.01880860.01089660.207169

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Guinean franc

GNF إلى USD

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GNF إلى GBP

GNF إلى INR

GNF إلى JPY

GNF إلى RUB

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GNF إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guinean Franc / Pakistani Rupee
1 GNF0.03408 PKR
5 GNF0.17038 PKR
10 GNF0.34077 PKR
20 GNF0.68153 PKR
50 GNF1.70383 PKR
100 GNF3.40767 PKR
250 GNF8.51918 PKR
500 GNF17.03835 PKR
1000 GNF34.07670 PKR
2000 GNF68.15340 PKR
5000 GNF170.38350 PKR
10000 GNF340.76700 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / Guinean Franc
1 PKR29.34550 GNF
5 PKR146.72750 GNF
10 PKR293.45500 GNF
20 PKR586.91000 GNF
50 PKR1467.27500 GNF
100 PKR2934.55000 GNF
250 PKR7336.37500 GNF
500 PKR14672.75000 GNF
1000 PKR29345.50000 GNF
2000 PKR58691.00000 GNF
5000 PKR146727.50000 GNF
10000 PKR293455.00000 GNF