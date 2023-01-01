فرنك غيني إلى دولار سنغافوري

تحويل GNF إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

1000 gnf
0.16 sgd

1.00000 GNF = 0.00016 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 12:46 UTC
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GNF إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GNF → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86781.063488.41491.437081.662860.963518.3232
1GBP1.1523411.2254101.8841.656011.916181.1102821.1146
1USD0.94040.81606183.14361.35141.563720.9059517.2308
1INR0.01131030.009815070.012027410.01625380.01880750.01089620.207241

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Guinean franc

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guinean Franc / دولار سنغافورة
1 GNF0.00016 SGD
5 GNF0.00080 SGD
10 GNF0.00159 SGD
20 GNF0.00319 SGD
50 GNF0.00797 SGD
100 GNF0.01595 SGD
250 GNF0.03987 SGD
500 GNF0.07974 SGD
1000 GNF0.15949 SGD
2000 GNF0.31898 SGD
5000 GNF0.79744 SGD
10000 GNF1.59489 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / Guinean Franc
1 SGD6270.04000 GNF
5 SGD31350.20000 GNF
10 SGD62700.40000 GNF
20 SGD125400.80000 GNF
50 SGD313502.00000 GNF
100 SGD627004.00000 GNF
250 SGD1567510.00000 GNF
500 SGD3135020.00000 GNF
1000 SGD6270040.00000 GNF
2000 SGD12540080.00000 GNF
5000 SGD31350200.00000 GNF
10000 SGD62700400.00000 GNF