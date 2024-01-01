1 فرنك غيني إلى دولار سنغافوري

تحويل GNF إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

1 gnf
0.00 sgd

1.00000 GNF = 0.00016 SGD

Mid-market exchange rate at 01:29
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8540351.081789.65971.461861.649810.95383518.5308
1 GBP1.1709111.26655104.9821.711681.931751.1168621.6975
1 USD0.924450.789546182.88781.351451.52520.881817.1312
1 INR0.01115330.009525480.012064510.01630460.01840080.01063850.206679

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guinean Franc / دولار سنغافورة
1 GNF0.00016 SGD
5 GNF0.00078 SGD
10 GNF0.00156 SGD
20 GNF0.00313 SGD
50 GNF0.00782 SGD
100 GNF0.01565 SGD
250 GNF0.03912 SGD
500 GNF0.07824 SGD
1000 GNF0.15648 SGD
2000 GNF0.31295 SGD
5000 GNF0.78237 SGD
10000 GNF1.56475 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / Guinean Franc
1 SGD6390.80000 GNF
5 SGD31954.00000 GNF
10 SGD63908.00000 GNF
20 SGD127816.00000 GNF
50 SGD319540.00000 GNF
100 SGD639080.00000 GNF
250 SGD1597700.00000 GNF
500 SGD3195400.00000 GNF
1000 SGD6390800.00000 GNF
2000 SGD12781600.00000 GNF
5000 SGD31954000.00000 GNF
10000 SGD63908000.00000 GNF