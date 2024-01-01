Gine frangından Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile GNF → SGD çevirin

1.000 gnf
0,16 sgd

1.00000 GNF = 0.00016 SGD

04:24 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537351.072589.02891.452861.653820.9497418.332
1 GBP1.1713211.25625104.2821.701781.937161.1124521.4728
1 USD0.93240.79602183.01061.354651.542020.8855517.0928
1 INR0.01123230.009589380.012046710.0163190.01857620.01066790.205911

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Gine frangından Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GNF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GNF → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gine frangı için en iyi döviz çiftleri

GNF → USD

GNF → EUR

GNF → GBP

GNF → INR

GNF → JPY

GNF → RUB

GNF → AUD

GNF → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gine Frangı / Singapur Doları
1 GNF0.00016 SGD
5 GNF0.00078 SGD
10 GNF0.00157 SGD
20 GNF0.00314 SGD
50 GNF0.00785 SGD
100 GNF0.01569 SGD
250 GNF0.03924 SGD
500 GNF0.07847 SGD
1000 GNF0.15694 SGD
2000 GNF0.31388 SGD
5000 GNF0.78471 SGD
10000 GNF1.56942 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Gine Frangı
1 SGD6371.80000 GNF
5 SGD31859.00000 GNF
10 SGD63718.00000 GNF
20 SGD127436.00000 GNF
50 SGD318590.00000 GNF
100 SGD637180.00000 GNF
250 SGD1592950.00000 GNF
500 SGD3185900.00000 GNF
1000 SGD6371800.00000 GNF
2000 SGD12743600.00000 GNF
5000 SGD31859000.00000 GNF
10000 SGD63718000.00000 GNF