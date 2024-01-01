2.000 Singapur dolarından Gine frangına

Reel döviz kuru ile SGD → GNF çevirin

2.000 sgd
12.940.440 gnf

1,000S$ SGD = 6.470GFr GNF

19:14 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → GNF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → GNFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek6.469,98006.469,9800
Düşük6.357,01006.331,1700
Ortalama6.400,56436.374,3772
Değişim1.78%1.62%
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1 SGD → GNF istatistikleri

SGD → GNF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 6.469,9800, en düşük 6.357,0100 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 6.400,5643 oldu. SGD → GNF kurundaki değişiklik 1.78 değerindeydi.

SGD → GNF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 6.469,9800, en düşük 6.331,1700 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 6.374,3772 oldu. SGD → GNF kurundaki değişiklik 1.62 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9171,5350,78183,7877,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.676,611,6750,85291,4257,8234,901
1 AUD0,65210.554,30,59710,50954,5874,6712,927

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Gine frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GNF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → GNF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Gine Frangı
1 SGD6.470,22000 GNF
5 SGD32.351,10000 GNF
10 SGD64.702,20000 GNF
20 SGD129.404,40000 GNF
50 SGD323.511,00000 GNF
100 SGD647.022,00000 GNF
250 SGD1.617.555,00000 GNF
500 SGD3.235.110,00000 GNF
1000 SGD6.470.220,00000 GNF
2000 SGD12.940.440,00000 GNF
5000 SGD32.351.100,00000 GNF
10000 SGD64.702.200,00000 GNF
Çevrim kurları Gine Frangı / Singapur Doları
1 GNF0,00015 SGD
5 GNF0,00077 SGD
10 GNF0,00155 SGD
20 GNF0,00309 SGD
50 GNF0,00773 SGD
100 GNF0,01546 SGD
250 GNF0,03864 SGD
500 GNF0,07728 SGD
1000 GNF0,15455 SGD
2000 GNF0,30911 SGD
5000 GNF0,77277 SGD
10000 GNF1,54554 SGD