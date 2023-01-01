1 Gine frangından Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile GNF → SGD çevirin

1 gnf
0,00 sgd

1.00000 GNF = 0.00016 SGD

8:15 UTC'deki reel piyasa kuru
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GNF → SGD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 GNF → 0 SGD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86621.0602588.10021.425981.636690.9653518.5222
1GBP1.1544711.22405101.7111.646291.889551.1144721.3838
1USD0.943150.81696183.09381.344951.543690.910617.4697
1INR0.01135070.009831780.012034610.01618590.01857760.01095870.210241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gine frangından Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GNF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GNF → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Gine frangı

GNF → USD

GNF → EUR

GNF → GBP

GNF → INR

GNF → JPY

GNF → RUB

GNF → AUD

GNF → ZAR

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plane
Çevrim kurları Gine Frangı / Singapur Doları
1 GNF0.00016 SGD
5 GNF0.00079 SGD
10 GNF0.00159 SGD
20 GNF0.00317 SGD
50 GNF0.00793 SGD
100 GNF0.01587 SGD
250 GNF0.03967 SGD
500 GNF0.07933 SGD
1000 GNF0.15867 SGD
2000 GNF0.31733 SGD
5000 GNF0.79333 SGD
10000 GNF1.58666 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Gine Frangı
1 SGD6302.54000 GNF
5 SGD31512.70000 GNF
10 SGD63025.40000 GNF
20 SGD126050.80000 GNF
50 SGD315127.00000 GNF
100 SGD630254.00000 GNF
250 SGD1575635.00000 GNF
500 SGD3151270.00000 GNF
1000 SGD6302540.00000 GNF
2000 SGD12605080.00000 GNF
5000 SGD31512700.00000 GNF
10000 SGD63025400.00000 GNF