فرنك غيني إلى سيدي غاني

تحويل GNF إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gnf
١٫٣٠ ghs

1.00000 GNF = 0.00130 GHS

متوسط سعر صرف السوق عند 12:37 UTC
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GNF إلى GHS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GNF → 0 GHS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867651.0630588.39761.437031.663220.9636518.305
1GBP1.1525411.22505101.8691.656021.916691.1106421.0945
1USD0.940750.816293183.15471.35181.564580.906517.2193
1INR0.01131250.009816560.012025810.01625640.01881530.01090140.207075

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Guinean franc

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guinean Franc / Ghanaian Cedi
1 GNF0.00130 GHS
5 GNF0.00652 GHS
10 GNF0.01304 GHS
20 GNF0.02609 GHS
50 GNF0.06522 GHS
100 GNF0.13044 GHS
250 GNF0.32609 GHS
500 GNF0.65219 GHS
1000 GNF1.30437 GHS
2000 GNF2.60874 GHS
5000 GNF6.52185 GHS
10000 GNF13.04370 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Guinean Franc
1 GHS766.65200 GNF
5 GHS3833.26000 GNF
10 GHS7666.52000 GNF
20 GHS15333.04000 GNF
50 GHS38332.60000 GNF
100 GHS76665.20000 GNF
250 GHS191663.00000 GNF
500 GHS383326.00000 GNF
1000 GHS766652.00000 GNF
2000 GHS1533304.00000 GNF
5000 GHS3833260.00000 GNF
10000 GHS7666520.00000 GNF