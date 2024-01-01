1 فرنك غيني إلى سيدي غاني

تحويل GNF إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

1 gnf
0.00 ghs

1.00000 GNF = 0.00144 GHS

Mid-market exchange rate at 00:42
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854061.0818589.65561.462071.650040.95366518.5281
1 GBP1.1708811.2667104.9751.711881.931981.1166321.6939
1 USD0.92440.789453182.87251.351451.52520.8815517.1263
1 INR0.01115380.009526110.012066710.01630760.01840420.01063740.206658

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guinean Franc / Ghanaian Cedi
1 GNF0.00144 GHS
5 GNF0.00721 GHS
10 GNF0.01441 GHS
20 GNF0.02883 GHS
50 GNF0.07207 GHS
100 GNF0.14414 GHS
250 GNF0.36035 GHS
500 GNF0.72070 GHS
1000 GNF1.44140 GHS
2000 GNF2.88280 GHS
5000 GNF7.20700 GHS
10000 GNF14.41400 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Guinean Franc
1 GHS693.77200 GNF
5 GHS3468.86000 GNF
10 GHS6937.72000 GNF
20 GHS13875.44000 GNF
50 GHS34688.60000 GNF
100 GHS69377.20000 GNF
250 GHS173443.00000 GNF
500 GHS346886.00000 GNF
1000 GHS693772.00000 GNF
2000 GHS1387544.00000 GNF
5000 GHS3468860.00000 GNF
10000 GHS6937720.00000 GNF