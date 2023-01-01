فرنك غيني إلى تينغ كازاخستاني

تحويل GNF إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gnf
٥٥٫٦٢ kzt

1.00000 GNF = 0.05562 KZT

متوسط سعر صرف السوق عند 12:40 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

GNF إلى KZT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GNF → 0 KZT
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.063488.40341.436871.662860.963318.3014
1GBP1.152811.2259101.9121.656441.916971.110521.0981
1USD0.94040.815727183.13281.35121.563720.905817.2103
1INR0.01131180.009812340.012028910.01625350.01880990.01089580.207022

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Guinean franc

GNF إلى USD

GNF إلى EUR

GNF إلى GBP

GNF إلى INR

GNF إلى JPY

GNF إلى RUB

GNF إلى AUD

GNF إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Guinean Franc / تنغي كازاخستاني
1 GNF0.05562 KZT
5 GNF0.27812 KZT
10 GNF0.55623 KZT
20 GNF1.11247 KZT
50 GNF2.78117 KZT
100 GNF5.56234 KZT
250 GNF13.90585 KZT
500 GNF27.81170 KZT
1000 GNF55.62340 KZT
2000 GNF111.24680 KZT
5000 GNF278.11700 KZT
10000 GNF556.23400 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / Guinean Franc
1 KZT17.97810 GNF
5 KZT89.89050 GNF
10 KZT179.78100 GNF
20 KZT359.56200 GNF
50 KZT898.90500 GNF
100 KZT1797.81000 GNF
250 KZT4494.52500 GNF
500 KZT8989.05000 GNF
1000 KZT17978.10000 GNF
2000 KZT35956.20000 GNF
5000 KZT89890.50000 GNF
10000 KZT179781.00000 GNF