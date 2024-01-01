Gine frangından Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile GNF → KZT çevirin

1.000 gnf
52,12 kzt

1.00000 GNF = 0.05212 KZT

04:20 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537251.0725589.03281.452821.653890.94974518.3319
1 GBP1.1713411.25635104.291.701791.937321.1124721.4734
1 USD0.932350.795957183.01041.354551.542020.8854517.0919
1 INR0.01123180.009588640.012046710.01631780.01857620.01066670.205901

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Gine frangından Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GNF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GNF → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gine frangı için en iyi döviz çiftleri

GNF → USD

GNF → EUR

GNF → GBP

GNF → INR

GNF → JPY

GNF → RUB

GNF → AUD

GNF → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gine Frangı / Kazakistan Tengesi
1 GNF0.05212 KZT
5 GNF0.26058 KZT
10 GNF0.52116 KZT
20 GNF1.04232 KZT
50 GNF2.60581 KZT
100 GNF5.21161 KZT
250 GNF13.02902 KZT
500 GNF26.05805 KZT
1000 GNF52.11610 KZT
2000 GNF104.23220 KZT
5000 GNF260.58050 KZT
10000 GNF521.16100 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Gine Frangı
1 KZT19.18790 GNF
5 KZT95.93950 GNF
10 KZT191.87900 GNF
20 KZT383.75800 GNF
50 KZT959.39500 GNF
100 KZT1918.79000 GNF
250 KZT4796.97500 GNF
500 KZT9593.95000 GNF
1000 KZT19187.90000 GNF
2000 KZT38375.80000 GNF
5000 KZT95939.50000 GNF
10000 KZT191879.00000 GNF