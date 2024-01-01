50 Kazakistan tengesinden Gine frangına

Reel döviz kuru ile KZT → GNF çevirin

1,000₸ KZT = 17,35GFr GNF

21:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → GNF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GNF
1 KZT → GNFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek17,875518,1028
Düşük17,311517,3115
Ortalama17,605217,7995
Değişim-2.89%-3.74%
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1 KZT → GNF istatistikleri

KZT → GNF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 17,8755, en düşük 17,3115 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 17,6052 oldu. KZT → GNF kurundaki değişiklik -2.89 değerindeydi.

KZT → GNF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 18,1028, en düşük 17,3115 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 17,7995 oldu. KZT → GNF kurundaki değişiklik -3.74 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - GNF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4081,34318,2090,9490,7931,7061,548
1 CAD0,7110,95312,930,6740,5631,2111,099
1 SGD0,7451,049113,5630,7070,591,271,153
1 ZAR0,0550,0770,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Gine frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GNF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → GNF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Gine Frangı
1 KZT17,35220 GNF
5 KZT86,76100 GNF
10 KZT173,52200 GNF
20 KZT347,04400 GNF
50 KZT867,61000 GNF
100 KZT1.735,22000 GNF
250 KZT4.338,05000 GNF
500 KZT8.676,10000 GNF
1000 KZT17.352,20000 GNF
2000 KZT34.704,40000 GNF
5000 KZT86.761,00000 GNF
10000 KZT173.522,00000 GNF
Çevrim kurları Gine Frangı / Kazakistan Tengesi
1 GNF0,05763 KZT
5 GNF0,28815 KZT
10 GNF0,57630 KZT
20 GNF1,15259 KZT
50 GNF2,88148 KZT
100 GNF5,76296 KZT
250 GNF14,40740 KZT
500 GNF28,81480 KZT
1000 GNF57,62960 KZT
2000 GNF115,25920 KZT
5000 GNF288,14800 KZT
10000 GNF576,29600 KZT