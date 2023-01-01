1 Gine frangından Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile GNF → KZT çevirin

1 gnf
0,06 kzt

1.00000 GNF = 0.05529 KZT

7:47 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

GNF → KZT çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 GNF → 0 KZT
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866351.060588.08171.426431.637080.9650518.521
1GBP1.1542711.22415101.6741.646541.88971.1139321.379
1USD0.942950.816893183.05681.345051.543690.9117.4644
1INR0.01135310.009835360.0120410.01619430.01858590.01095640.210271

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Gine frangından Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GNF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GNF → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Gine frangı

GNF → USD

GNF → EUR

GNF → GBP

GNF → INR

GNF → JPY

GNF → RUB

GNF → AUD

GNF → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Gine Frangı / Kazakistan Tengesi
1 GNF0.05529 KZT
5 GNF0.27647 KZT
10 GNF0.55294 KZT
20 GNF1.10588 KZT
50 GNF2.76470 KZT
100 GNF5.52941 KZT
250 GNF13.82353 KZT
500 GNF27.64705 KZT
1000 GNF55.29410 KZT
2000 GNF110.58820 KZT
5000 GNF276.47050 KZT
10000 GNF552.94100 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Gine Frangı
1 KZT18.08510 GNF
5 KZT90.42550 GNF
10 KZT180.85100 GNF
20 KZT361.70200 GNF
50 KZT904.25500 GNF
100 KZT1808.51000 GNF
250 KZT4521.27500 GNF
500 KZT9042.55000 GNF
1000 KZT18085.10000 GNF
2000 KZT36170.20000 GNF
5000 KZT90425.50000 GNF
10000 KZT180851.00000 GNF