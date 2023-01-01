فرنك غيني إلى بات تايلاندي

تحويل GNF إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gnf
٤٫٢٢ thb

1.00000 GNF = 0.00422 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 12:47 UTC
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GNF إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GNF → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867651.063488.41311.436921.662470.9631518.3229
1GBP1.1525411.2256101.8991.656091.916051.1100721.1177
1USD0.940350.815927183.14191.351251.563350.905717.2305
1INR0.01131050.009813670.012027610.01625230.01880350.01089340.207242

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Guinean franc

GNF إلى USD

GNF إلى EUR

GNF إلى GBP

GNF إلى INR

GNF إلى JPY

GNF إلى RUB

GNF إلى AUD

GNF إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guinean Franc / باهت تايلندي
1 GNF0.00422 THB
5 GNF0.02111 THB
10 GNF0.04222 THB
20 GNF0.08443 THB
50 GNF0.21109 THB
100 GNF0.42217 THB
250 GNF1.05543 THB
500 GNF2.11087 THB
1000 GNF4.22174 THB
2000 GNF8.44348 THB
5000 GNF21.10870 THB
10000 GNF42.21740 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / Guinean Franc
1 THB236.86900 GNF
5 THB1184.34500 GNF
10 THB2368.69000 GNF
20 THB4737.38000 GNF
50 THB11843.45000 GNF
100 THB23686.90000 GNF
250 THB59217.25000 GNF
500 THB118434.50000 GNF
1000 THB236869.00000 GNF
2000 THB473738.00000 GNF
5000 THB1184345.00000 GNF
10000 THB2368690.00000 GNF