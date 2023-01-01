فرنك غيني إلى فورنت مجري

تحويل GNF إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gnf
٤٣ huf

1.00000 GNF = 0.04254 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 12:39 UTC
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GNF إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GNF → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867651.0629588.39011.43691.663330.9635518.3135
1GBP1.1525411.2251101.8741.656091.917061.1105321.1071
1USD0.94080.81626183.15551.35181.564820.906517.2289
1INR0.01131350.009816070.012025710.01625630.0188180.01090130.207189

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Guinean franc

GNF إلى USD

GNF إلى EUR

GNF إلى GBP

GNF إلى INR

GNF إلى JPY

GNF إلى RUB

GNF إلى AUD

GNF إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guinean Franc / Hungarian Forint
1 GNF0.04254 HUF
5 GNF0.21268 HUF
10 GNF0.42536 HUF
20 GNF0.85071 HUF
50 GNF2.12678 HUF
100 GNF4.25357 HUF
250 GNF10.63393 HUF
500 GNF21.26785 HUF
1000 GNF42.53570 HUF
2000 GNF85.07140 HUF
5000 GNF212.67850 HUF
10000 GNF425.35700 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / Guinean Franc
2000 HUF47019.40000 GNF
5000 HUF117548.50000 GNF
10000 HUF235097.00000 GNF
15000 HUF352645.50000 GNF
20000 HUF470194.00000 GNF
30000 HUF705291.00000 GNF
40000 HUF940388.00000 GNF
50000 HUF1175485.00000 GNF
60000 HUF1410582.00000 GNF
100000 HUF2350970.00000 GNF
150000 HUF3526455.00000 GNF
200000 HUF4701940.00000 GNF